Япония выпустила на свой рынок робота-питомца Lovot с искусственным интеллектом
На японский рынок вышло новое устройство Lovot – это робот-питомец, который оснащенный искусственным интеллектом. Новый робот способен фиксировать характер и действия людей, которые его окружают, после чего определять свое отношение к ним.
На потребительский ранок Японии поступил робот, способный заменить владельцам домашнего питомца. Данный продукт разработала венчурная компания Groove X. Имя нового девайса – это комбинация двух слов Love и Robot.
Устройство оснащено искусственным интеллектом, что дает возможность запоминать своих владельцев, а также самообучаться и выполнять разные трюки. Lovot оснащен теплой и приятной на ощупь поверхностью, робот по росту не превышает высоты колен человека. Питомца можно укачивать, что бы он заснул.
В робота встроена камера, с помощью которой его можно использовать в качестве системы безопасности.
На потребительский ранок Японии поступил робот, способный заменить владельцам домашнего питомца. Данный продукт разработала венчурная компания Groove X. Имя нового девайса – это комбинация двух слов Love и Robot.
Устройство оснащено искусственным интеллектом, что дает возможность запоминать своих владельцев, а также самообучаться и выполнять разные трюки. Lovot оснащен теплой и приятной на ощупь поверхностью, робот по росту не превышает высоты колен человека. Питомца можно укачивать, что бы он заснул.
В робота встроена камера, с помощью которой его можно использовать в качестве системы безопасности.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 06:00