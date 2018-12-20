Япония выпустила на свой рынок робота-питомца Lovot с искусственным интеллектом





На потребительский ранок Японии поступил робот, способный заменить владельцам домашнего питомца. Данный продукт разработала венчурная компания Groove X. Имя нового девайса – это комбинация двух слов Love и Robot.Устройство оснащено искусственным интеллектом, что дает возможность запоминать своих владельцев, а также самообучаться и выполнять разные трюки. Lovot оснащен теплой и приятной на ощупь поверхностью, робот по росту не превышает высоты колен человека. Питомца можно укачивать, что бы он заснул.В робота встроена камера, с помощью которой его можно использовать в качестве системы безопасности.