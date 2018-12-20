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Япония выпустила на свой рынок робота-питомца Lovot с искусственным интеллектом

На японский рынок вышло новое устройство Lovot – это робот-питомец, который оснащенный искусственным интеллектом. Новый робот способен фиксировать характер и действия людей, которые его окружают, после чего определять свое отношение к ним.

Япония выпустила на свой рынок робота-питомца Lovot с искусственным интеллектом

На потребительский ранок Японии поступил робот, способный заменить владельцам домашнего питомца. Данный продукт разработала венчурная компания Groove X. Имя нового девайса – это комбинация двух слов Love и Robot.

Устройство оснащено искусственным интеллектом, что дает возможность запоминать своих владельцев, а также самообучаться и выполнять разные трюки. Lovot оснащен теплой и приятной на ощупь поверхностью, робот по росту не превышает высоты колен человека. Питомца можно укачивать, что бы он заснул.


В робота встроена камера, с помощью которой его можно использовать в качестве системы безопасности.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 06:00

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