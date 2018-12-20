Новый молодежный Xiaomi Play показали на первых официальных снимках
Новый Xiaomi Play показали на первых официальных фотоснимках. Этот смартфон оказался молодежным гаджетом с вырезом на экране, который будет иметь минимум одно исполнение с градиентной задней панелью.
Считалось, что после нескольких тизеров производитель полностью рассекретит смартфон, получивший игривое название Play. Xiaomi же рассекретила только дизайн новинки, а характеристики пока остаются за кадром.
Дизайн передней панели с вырезом для камеры полукруглой формы сейчас еще не типичен для компании. Этого не скажешь о внешности задней панели: сканер по центру и вертикальный блок камеры, расположенный в углу – традиционная конфигурация для Xiaomi.
На фото можно рассмотреть синий градиентный оттенок, однако ожидается еще и красный, который уже используется на Mi 8 Lite. Слова, расположенные на изображениях, говорят о том, что новинка даст возможность «играть в любое время и где угодно, смотреть ролики в Weibo без любых ограничений». Раньше производитель уже рассказывал о трафике, который включили в цену гаджета. Сейчас эту особенность подтвердили. Официально смартфон представят в понедельник, 24 декабря, видимо, тогда и станут известны все подробности.
Считалось, что после нескольких тизеров производитель полностью рассекретит смартфон, получивший игривое название Play. Xiaomi же рассекретила только дизайн новинки, а характеристики пока остаются за кадром.
Дизайн передней панели с вырезом для камеры полукруглой формы сейчас еще не типичен для компании. Этого не скажешь о внешности задней панели: сканер по центру и вертикальный блок камеры, расположенный в углу – традиционная конфигурация для Xiaomi.
На фото можно рассмотреть синий градиентный оттенок, однако ожидается еще и красный, который уже используется на Mi 8 Lite. Слова, расположенные на изображениях, говорят о том, что новинка даст возможность «играть в любое время и где угодно, смотреть ролики в Weibo без любых ограничений». Раньше производитель уже рассказывал о трафике, который включили в цену гаджета. Сейчас эту особенность подтвердили. Официально смартфон представят в понедельник, 24 декабря, видимо, тогда и станут известны все подробности.
Технологии
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 01:00