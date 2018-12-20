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Новый молодежный Xiaomi Play показали на первых официальных снимках

Новый Xiaomi Play показали на первых официальных фотоснимках. Этот смартфон оказался молодежным гаджетом с вырезом на экране, который будет иметь минимум одно исполнение с градиентной задней панелью.

Новый молодежный Xiaomi Play показали на первых официальных снимках

Считалось, что после нескольких тизеров производитель полностью рассекретит смартфон, получивший игривое название Play. Xiaomi же рассекретила только дизайн новинки, а характеристики пока остаются за кадром.

Дизайн передней панели с вырезом для камеры полукруглой формы сейчас еще не типичен для компании. Этого не скажешь о внешности задней панели: сканер по центру и вертикальный блок камеры, расположенный в углу – традиционная конфигурация для Xiaomi.

На фото можно рассмотреть синий градиентный оттенок, однако ожидается еще и красный, который уже используется на Mi 8 Lite. Слова, расположенные на изображениях, говорят о том, что новинка даст возможность «играть в любое время и где угодно, смотреть ролики в Weibo без любых ограничений». Раньше производитель уже рассказывал о трафике, который включили в цену гаджета. Сейчас эту особенность подтвердили. Официально смартфон представят в понедельник, 24 декабря, видимо, тогда и станут известны все подробности.



 
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Технологии
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 01:00

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