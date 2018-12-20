Мария Шарапова наряжала новогоднюю ёлку с британским бизнесменом Алексом Гилксом
Российская теннисистка, экс-первая ракетка мира Мария Шарапова на странице в Instagram опубликовала фотографию наряженной к Рождеству ёлки, а поклонники заметили в кадре британского бизнесмена Алекса Гилкса, о романе спортсменки с которым уже долгое время ходят слухи. Теннисистка написала, праздничное дерево наряжала для своих друзей, с удовольствием применив дизайнерские способности и просто хорошее настроение.
Мария Шарапова – одна из самых высокооплачиваемых спортсменок мира, добившаяся в карьере огромных высот. А вот личная жизнь 31-летней Шараповой пока не устроена. У неё были романы и даже помолвка, но, к сожалению, ни одни из отношений пока не завершились свадьбой.
С недавних пор Марию замечают в компании британского миллионера, по некоторым данным, друга принцев Уильяма и Гарри, Алекса Гилкса. Их вместе видели на яхте и отдыхе в Великобритании. Официально пока ни теннисистка, ни миллионер не подтвердили своих отношений, но это не мешает поклонникам делать предположения об их романтической связи.
Новогоднее дерево, украшенное Шараповой к празднику, поклонники оценили весьма положительно, отметив её прекрасный вкус и чувство стиля. Не обошлось, правда, и без критики, некоторые пишут, и сама ёлочка скромная, и игрушек маловато.
Мария Шарапова – одна из самых высокооплачиваемых спортсменок мира, добившаяся в карьере огромных высот. А вот личная жизнь 31-летней Шараповой пока не устроена. У неё были романы и даже помолвка, но, к сожалению, ни одни из отношений пока не завершились свадьбой.
С недавних пор Марию замечают в компании британского миллионера, по некоторым данным, друга принцев Уильяма и Гарри, Алекса Гилкса. Их вместе видели на яхте и отдыхе в Великобритании. Официально пока ни теннисистка, ни миллионер не подтвердили своих отношений, но это не мешает поклонникам делать предположения об их романтической связи.
Новогоднее дерево, украшенное Шараповой к празднику, поклонники оценили весьма положительно, отметив её прекрасный вкус и чувство стиля. Не обошлось, правда, и без критики, некоторые пишут, и сама ёлочка скромная, и игрушек маловато.
Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 03:00