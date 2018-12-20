Мария Шарапова наряжала новогоднюю ёлку с британским бизнесменом Алексом Гилксом

Мария Шарапова – одна из самых высокооплачиваемых спортсменок мира, добившаяся в карьере огромных высот. А вот личная жизнь 31-летней Шараповой пока не устроена. У неё были романы и даже помолвка, но, к сожалению, ни одни из отношений пока не завершились свадьбой.С недавних пор Марию замечают в компании британского миллионера, по некоторым данным, друга принцев Уильяма и Гарри, Алекса Гилкса. Их вместе видели на яхте и отдыхе в Великобритании. Официально пока ни теннисистка, ни миллионер не подтвердили своих отношений, но это не мешает поклонникам делать предположения об их романтической связи.Новогоднее дерево, украшенное Шараповой к празднику, поклонники оценили весьма положительно, отметив её прекрасный вкус и чувство стиля. Не обошлось, правда, и без критики, некоторые пишут, и сама ёлочка скромная, и игрушек маловато.