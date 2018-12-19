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Экс-звезда «Дома-2» Либерж Кпадону готовится к долгожданной встрече с Александрой Черно

После того, как экс-участницу «Дома-2» Либерж Кпадону лишили возможности работать на телепроекте, она начала внимательно следить за событиями, происходящими в периметре, и публично высказывать свое мнение о самых резонансных.

Так, несколько месяцев назад на критику от мулатки нарвалась Александра Черно, когда тащила Анастасию Тостихину за волосы через всю общую кухню, а напоследок вытерла ими двери, ведущие в туалет.

Экс-звезда «Дома-2» Либерж Кпадону готовится к долгожданной встрече с Александрой Черно

В итоге между девушками завязалась длительная перепалка, в ходе которой Либерж пообещала самостоятельно наказать Сашу, вызвав ее на дуэль. Впрочем, битва так и не состоялась, поскольку редакторы не отпустили пышнотелую красавицу за периметр.

Но на днях стало известно о том, что разговор Кпадону и Черно может все-таки состояться, так как экс-звезда телестройки получила приглашение на съемки шоу «Бородина против Бузовой».

Экс-звезда «Дома-2» Либерж Кпадону готовится к долгожданной встрече с Александрой Черно

«Сегодня будет весело, еду на #дом2 на съемки. Думаю, встречу Черно (надеюсь она не убежит). Спрошу с неё за то, что понаписывала клеветы про меня в инсте и наговорила людям P.S. Добро должно быть с кулаками», - написала мулатка на своей странице в социальной сети Instagram.

Многие подписчики обрадовались таким новостям, однако поспешили предостеречь Либерж. Они напомнили, что еще недавно Саша грозила судом известной фитнес-блогерше, а потому и ей может грозить разбирательство в правоохранительных органах.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:50

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