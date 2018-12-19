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Ученые узнали, сколько людей мечтает о сексе с роботом

Ученые после проведенных исследований узнали, сколько людей мечтает о сексе с роботом. В ходе научного проекта были проанализированы данные 4000 респондентов. Информацию экспертов обнародовал один из научных зарубежных источников.

Ученые узнали, сколько людей мечтает о сексе с роботом

Представители мира науки выяснили, что из всех опрошенных добровольцев 14% ответили, что не отказались бы от интима с "умным" механизмом.

Интересно, что большая часть желающих поэкспериментировать в постели с киборгом - представители мужского пола. 70% респондентов признались, что редко или никогда не представляли себе подобного процесса даже в мыслях. Получив результаты исследования специалисты отметили, что фантазии человека не просто касаются механического полового акта, который могут обеспечить умные машины.

Сейчас несмотря на то, что многие роботы могут наделяться эмоциями благодаря программированию, не так много людей согласны на секс с искусственным интеллектом. При этом, утверждают эксперты, следует учитывать, что в таких научных исследованиях участвует большинство граждан с традиционными представлениями о сексе. В связи с этим данная статистика может быть недооценена.

Ученые узнали, сколько людей мечтает о сексе с роботом

По мнению авторов проекта, отношение к интимному процессу с роботами может в дальнейшем существенно измениться. Можно сказать, что новая секс-революция с участием машин началась, добавили светила науки.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Вчера, 23:00

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