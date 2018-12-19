На «Доме-2» появился новый антигерой - Юлия Романова





И таких антигероев в периметре было очень много, хотя тех, кто действительно интересовал поклонников «Дома-2», гораздо меньше. Так, к примеру, еще совсем недавно все были в шоке от поведения Дарьи Друзьяк, до нее – от Елены Хроминой, а еще ранее – от Валерии Фрост.Сейчас за место главного антагониста реалити-шоу борется сразу несколько девушек, и если еще месяц назад уверено лидировала Ольга Сударкина, избившая Наталью Игрунову, то потом ее место заняла Милена Безбородова, страдающая от любви к Алексею Безусу, а теперь вперед вырвалась Юлия Романова.Брюнетка обладает взрывным характером и при ссоре с коллективом или со своими избранниками заводится с пол-оборота, что зачастую приводит к крикам и дракам. Вот и несколько дней назад она изрядно напилась, а после устроила на Поляне настоящий скандал. Причем больше всех досталось Дмитрию Дмитренко, который посмел высказать свое мнение про ее личную жизнь.Многие зрители были поражены от того, что им показали в эфире, ведь даже проспавшись Юля не поняла, что натворила, отказавшись извиняться за свое поведение. Они посоветовали девушке пересмотреть последние эфиры, а после, убедившись в правоте окружающих, попросить у всех прощения, покинуть телестройку и наконец-то заняться самовоспитанием.