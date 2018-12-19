Корпорация Apple оценила первый водонепроницаемый чехол для AirPods в $30





Американская корпорация Apple, которая производит персональные и планшетные компьютеры, аудиоплееры, телефоны, а также множество других девайсов, за то время, что существуют ее наушники на беспроводном подключении AirPods, не выпускала футляров для них. Однако на сегодняшний день на официальном сайте корпорации появился в свободном доступе чехол для блютуз-наушников. Данную модель чехла Apple разработала и одобрила самостоятельно.AirPods - это один из наиболее популярных гаджетов среди населения от компании Apple. Теперь продукт имеет свой первый официальный брендовый чехол. Новую водонепроницаемую разработку компания оценила в 30 долларов и дала ей название Catalyst Waterproof Case.Представленный аксессуар, изготовлен из резины, и к нему, по желанию можно прикрепить карабин из металла. На рынок чехол выпустят в трех вариациях: белого и черного цвета, а также светящийся в темноте.