"Пуговка" из "Папиных дочек" Катя Старшова призналась в чувствах к возлюбленному

Катя Старшова на весь Instagram рассказала, что чувствует влюбленный человек и как чудесно любить и быть любимым. Юная артистка откровенно пишет о своем отношении к избраннику: "он настолько западает в твоё сердце, что становится трудно дышать, когда его нет рядом...".Повзрослевшая "Пуговка" называет жизнь "странной штукой", расставляющей все по местам. Она отметила, что сложно угадать, какими будут чувства к любимому спустя многие годы. Иногда нужно позволить человеку быть рядом, чтобы стать счастливее, подвела итог Катя Старшова. Знаменитость напоследок пожелала фанатам не бояться и не стесняться своих чувств, ведь любимые должны быть рядом.Поклонники телезвезды оценили романтическое настроение фаворитки и оставили позитивные отзывы: "Катюша, ты очень мудрая девочка", "Какие правильные слова", "Любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждешь", "Счастья вам", "Чудесный текст".