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"Пуговка" из "Папиных дочек" Катя Старшова призналась в чувствах к возлюбленному

"Пуговка" из "Папиных дочек" 17-летняя Катя Старшова недавно призналась в своих нежных чувствах к возлюбленному на своей странице в Instagram. Молодая артистка встретила свою вторую половинку осенью 2018 года.

"Пуговка" из "Папиных дочек" Катя Старшова призналась в чувствах к возлюбленному

Катя Старшова на весь Instagram рассказала, что чувствует влюбленный человек и как чудесно любить и быть любимым. Юная артистка откровенно пишет о своем отношении к избраннику: "он настолько западает в твоё сердце, что становится трудно дышать, когда его нет рядом...".

Повзрослевшая "Пуговка" называет жизнь "странной штукой", расставляющей все по местам. Она отметила, что сложно угадать, какими будут чувства к любимому спустя многие годы. Иногда нужно позволить человеку быть рядом, чтобы стать счастливее, подвела итог Катя Старшова. Знаменитость напоследок пожелала фанатам не бояться и не стесняться своих чувств, ведь любимые должны быть рядом.

Поклонники телезвезды оценили романтическое настроение фаворитки и оставили позитивные отзывы: "Катюша, ты очень мудрая девочка", "Какие правильные слова", "Любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждешь", "Счастья вам", "Чудесный текст".



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:15

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