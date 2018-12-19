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Учёные нашли загадочную причину изменений климата

Учёные обнаружили предполагаемую загадочную причину изменений климата на Земле. Неизвестные атмосферные процессы позволяют удерживаться в воздухе крупным частицам пыли, что ранее считалось невозможным.

Учёные нашли загадочную причину изменений климата

Британские учёные узнали, что в Карибское море попадает пыль из пустыни Сахара, которая при своём большом весе каким-то образом задерживается в атмосфере. Ветра переносят песчинки в 50 раз больше тех, о которых было известно науке. Чтобы отлавливать такие частицы, на морские буи и под воду закрепили специальные ловушки. Они работали в 2013-2016 годы в 5 разных местах Атлантики.

Считалось, что пылинки больше 0,02 мм в диаметре попросту не способны летать на огромные расстояния, однако учёным попались образцы в 0,45 мм. Если такие крупные частицы могут находиться в облаках, это должно повлиять на их образование в значительной мере, как и на циклы углерода. Наконец, капли дождя должны "вымывать" такую пыль из атмосферы, чего не происходит.

Научные специалисты сделали предположение, что загадку могут прояснить некие электростатические силы. Неизвестные атмосферные процессы позволяют песчинкам не падать, и поэтому современные климатические модели должны быть пересмотрены.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:42

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