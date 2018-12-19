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Ольга Бузова на фото в Instagram обнажилась со свиньями

Ольга Бузова на фото в Instagram обнажилась со свиньями, ведь грядущий 2019 по Восточному календарю год является годом Желтой Земляной Свиньи.

Сегодня многие знаменитости отдают дань наступающему году и встречают его, фотографируясь с его символом - милыми хрюшками.

Ольга Бузова на фото в Instagram обнажилась со свиньями

Не отстаёт и знаменитая ведущая "Дома-2" Ольга Бузова. Девушка тоже захотела сфотографироваться с этими животными, о чём радостно и сообщила у себя в Instagram.

Звезда опубликовала фото, где полуобнажённая (в одном свитере) составляет компанию двум милым мини-пигам. Комментируя пост, поющая ведущая сказала, что давно уже хотела провести именно такую фотосессию.

И если настоящие фанаты были очарованы своей Олей, то хейтеры по обыкновению посмеялись над девушкой и заявили, что Бузова "сфоткалась среди своих".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:30

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