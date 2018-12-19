Ольга Бузова на фото в Instagram обнажилась со свиньями
Ольга Бузова на фото в Instagram обнажилась со свиньями, ведь грядущий 2019 по Восточному календарю год является годом Желтой Земляной Свиньи.
Сегодня многие знаменитости отдают дань наступающему году и встречают его, фотографируясь с его символом - милыми хрюшками.
Не отстаёт и знаменитая ведущая "Дома-2" Ольга Бузова. Девушка тоже захотела сфотографироваться с этими животными, о чём радостно и сообщила у себя в Instagram.
Звезда опубликовала фото, где полуобнажённая (в одном свитере) составляет компанию двум милым мини-пигам. Комментируя пост, поющая ведущая сказала, что давно уже хотела провести именно такую фотосессию.
И если настоящие фанаты были очарованы своей Олей, то хейтеры по обыкновению посмеялись над девушкой и заявили, что Бузова "сфоткалась среди своих".
Сегодня многие знаменитости отдают дань наступающему году и встречают его, фотографируясь с его символом - милыми хрюшками.
Не отстаёт и знаменитая ведущая "Дома-2" Ольга Бузова. Девушка тоже захотела сфотографироваться с этими животными, о чём радостно и сообщила у себя в Instagram.
Звезда опубликовала фото, где полуобнажённая (в одном свитере) составляет компанию двум милым мини-пигам. Комментируя пост, поющая ведущая сказала, что давно уже хотела провести именно такую фотосессию.
И если настоящие фанаты были очарованы своей Олей, то хейтеры по обыкновению посмеялись над девушкой и заявили, что Бузова "сфоткалась среди своих".