Ольга Бузова на фото в Instagram обнажилась со свиньями

Сегодня многие знаменитости отдают дань наступающему году и встречают его, фотографируясь с его символом - милыми хрюшками.Не отстаёт и знаменитая ведущая "Дома-2" Ольга Бузова. Девушка тоже захотела сфотографироваться с этими животными, о чём радостно и сообщила у себя в Instagram.Звезда опубликовала фото, где полуобнажённая (в одном свитере) составляет компанию двум милым мини-пигам. Комментируя пост, поющая ведущая сказала, что давно уже хотела провести именно такую фотосессию.И если настоящие фанаты были очарованы своей Олей, то хейтеры по обыкновению посмеялись над девушкой и заявили, что Бузова "сфоткалась среди своих".