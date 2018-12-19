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Lotus устроила экстремальную доставку новогодней ёлки на спорткаре Evora GT410 Sport

Компания Lotus устроила экстремальную доставку новогодней ёлки в собственную штаб-квартиру на спорткаре Evora GT410 Sport. Машина не только успела привезти праздничное дерево в целости, но и показала зрелищный дрифт.

Lotus устроила экстремальную доставку новогодней ёлки на спорткаре Evora GT410 Sport

Lotus выпустила видеоролик с автомобилем Evora GT410 Sport в главной роли, на котором водитель взялся доставить новогоднюю ёлку. На видео спорткар ездит по всему заводскому кампусу и дрейфует на площадках, где припаркованы другие легенды бренда. Так, Evora проезжает мимо классической модели Espirit в белом цвете с оригинальным дизайном.

Не забыли создатели ролика и о Lotus 72, получившем известность на гонках "Формулы-1". Лихую езду и внушительные характеристики Evora демонстрирует во время дрифта.


Отметим, что Lotus удалось значительно облегчить машину за счёт амортизаторов и титанового выхлопа, избавившись от лишних 28 килограммов, по сравнению с поколением 410 Sport. Турбодвигатель на 3,5 литра выдаёт 410 л. с. и 420 Нм. В видео Evora обладает МКПП на 6 скоростей, однако производитель предлагает также 6-ступенчатый "автомат" с дополнительными 12 кг веса.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 21:00

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