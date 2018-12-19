Андрея Аршавина заметили на ночной прогулке по Санкт-Петербургу в компании молодой стюардессы
Недавно в Сети стали активно обсуждать видеоролик, на котором бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин катается по ночному Санкт-Петербургу на лошади в компании неизвестных девушек. Любопытные пользователи провели личные расследования и якобы выяснили личность одной из спутниц футболиста, оказавшейся стюардессой.
В начале декабря в эфире одного из федеральных спортивных каналов футболист Андрей Аршавин заявил об окончании футбольной карьеры. Бывший капитан сборной России и нападающий «Зенита» вернулся из Казахстана в Санкт-Петербург, где и был замечен в компании не законной супруги Алисы, а неизвестных девушек.
Видео с ночной прогулки попало в Сеть и вызвало большой интерес поклонников спортсмена, выяснивших личность одной из незнакомок. Предполагают, что это Карина Неман, якобы работающая бортпроводницей в одной из авиакомпаний. «Добровольные следопыты» нашли аккаунты девушки в соцсетях и обнаружили фотографии Карины в похожей куртке, как и у девушки с видеоролика.
Ни сам Андрей Аршавин, ни его супруга Алиса, ни предполагаемая спутница футболиста Карина Неман пока никак не отреагировали на опубликованное видео и результаты «расследования».
В начале декабря в эфире одного из федеральных спортивных каналов футболист Андрей Аршавин заявил об окончании футбольной карьеры. Бывший капитан сборной России и нападающий «Зенита» вернулся из Казахстана в Санкт-Петербург, где и был замечен в компании не законной супруги Алисы, а неизвестных девушек.
Видео с ночной прогулки попало в Сеть и вызвало большой интерес поклонников спортсмена, выяснивших личность одной из незнакомок. Предполагают, что это Карина Неман, якобы работающая бортпроводницей в одной из авиакомпаний. «Добровольные следопыты» нашли аккаунты девушки в соцсетях и обнаружили фотографии Карины в похожей куртке, как и у девушки с видеоролика.
Ни сам Андрей Аршавин, ни его супруга Алиса, ни предполагаемая спутница футболиста Карина Неман пока никак не отреагировали на опубликованное видео и результаты «расследования».
Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:14