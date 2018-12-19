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Уфологи обнаружили загадочные круги в высохшем озере возле "Зоны 51"

Уфологи обнаружили загадочные круги в высохшем озере Грум-Лэйк возле "Зоны 51" (военная база в США, расположенная в Неваде). Изучая снимки базы, эксперты заметили, что обнаруженные 5 кругов - идеально ровные и вписаны в друг друга с одинаковым отступом.

Уфологи обнаружили загадочные круги в высохшем озере возле "Зоны 51"

Согласно данным виртуальных археологов, координаты аномалии - 37°29'16.1"N 116°13'41.7"W. Специалисты недоумевают и не могут предположить, кто и с помощью какого "гигантского циркуля" мог оставить такие знаки на дне давно исчезнувшего озера.

Искатели аномальных явлений уверены, что здесь не обошлось без влияния легендарной военной базы, расположенной рядом с кругами-гигантами. Возможно, это засекреченная взлетная площадка? Или же таинственные круги начертали гуманоиды с помощью специальных технологий.

Уфологи обнаружили загадочные круги в высохшем озере возле "Зоны 51"

Этому странному рисунку можно найти массу объяснений, однако все они остаются не более чем просто предположениями.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:00

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