ГМО-бактерии ВМФ США будут искать подводные лодки врагов





Лаборатория NRL, принадлежащая ВМФ США, получила $45 млн на разработку ГМ-бактерий, которые помогут в обнаружении подлодок, кораблей, субмарин и морских дронов. Кандидатами на такую роль служат одноклеточные водоросли и такие организмы, как Marinobacter. Генная инженерия позволяет изменить ДНК маринобактерий, заставив их реагировать на выхлопы двигателей или определённые металлы.Если подлодка войдёт в зону действия "датчика", он станет активно выкачивать электроны из собственных клеток. В свою очередь, это зарегистрируют подводные дроны США, сообщив о действиях неприятеля. Впрочем, стабильными такие ГМ-бактерии назвать нельзя: у них слабая выживаемость и конкурентоспособность.Димитра Стратис-Каллум из NRL предлагает надевать на каждый организм защитную капсулу, чтобы максимально продлить ей срок службы. Впрочем, учёные не скрывают, что разработка "живых датчиков" находится на очень ранней стадии.