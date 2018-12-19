ГМО-бактерии ВМФ США будут искать подводные лодки врагов
ГМО-бактерии Военно-морского флота США будут искать подводные лодки и корабли в водах Америки. Организмы научат реагировать на металлы и выхлопы двигателей.
Лаборатория NRL, принадлежащая ВМФ США, получила $45 млн на разработку ГМ-бактерий, которые помогут в обнаружении подлодок, кораблей, субмарин и морских дронов. Кандидатами на такую роль служат одноклеточные водоросли и такие организмы, как Marinobacter. Генная инженерия позволяет изменить ДНК маринобактерий, заставив их реагировать на выхлопы двигателей или определённые металлы.
Если подлодка войдёт в зону действия "датчика", он станет активно выкачивать электроны из собственных клеток. В свою очередь, это зарегистрируют подводные дроны США, сообщив о действиях неприятеля. Впрочем, стабильными такие ГМ-бактерии назвать нельзя: у них слабая выживаемость и конкурентоспособность.
Димитра Стратис-Каллум из NRL предлагает надевать на каждый организм защитную капсулу, чтобы максимально продлить ей срок службы. Впрочем, учёные не скрывают, что разработка "живых датчиков" находится на очень ранней стадии.
Лаборатория NRL, принадлежащая ВМФ США, получила $45 млн на разработку ГМ-бактерий, которые помогут в обнаружении подлодок, кораблей, субмарин и морских дронов. Кандидатами на такую роль служат одноклеточные водоросли и такие организмы, как Marinobacter. Генная инженерия позволяет изменить ДНК маринобактерий, заставив их реагировать на выхлопы двигателей или определённые металлы.
Если подлодка войдёт в зону действия "датчика", он станет активно выкачивать электроны из собственных клеток. В свою очередь, это зарегистрируют подводные дроны США, сообщив о действиях неприятеля. Впрочем, стабильными такие ГМ-бактерии назвать нельзя: у них слабая выживаемость и конкурентоспособность.
Димитра Стратис-Каллум из NRL предлагает надевать на каждый организм защитную капсулу, чтобы максимально продлить ей срок службы. Впрочем, учёные не скрывают, что разработка "живых датчиков" находится на очень ранней стадии.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:44