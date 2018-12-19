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Фон с фотографии искусственный интеллект удаляет за 5 секунд

Благодаря информации издания The Verge общественности стало известно о таком сайте, как Remove.bg. Онлайновый сервис способен удалить задний фон с фотографии за 5 секунд.

Фон с фотографии искусственный интеллект удаляет за 5 секунд

Открытие нового сервиса – настоящая находка для фанатов фотоискусства.

Создатели сервиса рассказали, что для создания представленного проекта они воспользовались искусственным интеллектом, а также несколькими дополнительными алгоритмами. Благодаря используемым алгоритмам пользователям программы нужно просто загрузить необходимый фотоснимок на сайт. Дальнейшая работа полностью автоматическая, сервис обрезает фон и выдает изображение в формате png.

Фон с фотографии искусственный интеллект удаляет за 5 секунд

Авторы проекта подчеркнули, что на данный момент Remove.bg способен работать только с фото, где есть как минимум один человек. Однако разработчики планируют расширить список доступных для обработки предметов. На сегодняшний день сервис также имеет ограничение в разрешение получаемой картинки – 500 х 500 пикселей.

В ближайшее время группа разработчиков выпустит простой в применении API. Он подойдет для работы в приложениях, на веб-сайтах или других цифровых продуктах.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:30

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