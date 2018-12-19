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Ученые обнаружили ДНК вымерших рыжих волков на острове Галвестон

Ученые недавно обнаружили ДНК вымерших рыжих волков или Canis rufus на острове Галвестон (США). Загадочный след этих хищников нашли в генах родственного им животного, сбитого на дороге.

Ученые обнаружили ДНК вымерших рыжих волков на острове Галвестон

Популяция Canis rufus, считающегося вымершим с 1980 года, странным образом проявилась в ДНК двух волков, сбитых автомобилем. Исследователи изучили генетический анализ останков животных и к удивлению, узнали, что в ДНК есть общие с рыжими волками гены.

Canis rufus являются родственниками серых волков, однако они несколько миниатюрнее последних. Они обитали на обширных восточных территориях США, но в ХХ веке их популяция внезапно сократилась. Это связано с тем, что местные фермеры уничтожали хищников целыми стаями, так как волки являлись угрозой для домашнего скота и птицы.

В Техасе часто появляются слухи, что в дикой природе встречаются исчезнувшие волки. Однако это больше связано с тем, что люди принимают койотов за рыжих волков из-за их внешнего сходства.

Ученые обнаружили ДНК вымерших рыжих волков на острове Галвестон

Интересно, что койоты также имеют схожий с Canis rufus ДНК. Вероятнее всего, это вызвано скрещиванием видов. Для представителей мира науки такое открытие не было удивительным, так как следовало ожидать проявления следов генов вымершего вида у представителей дикой природы.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:15

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