Участники "Битвы экстрасенсов" рассказали, действительно ли миссия "Аполлон-17" побывала на Луне





Для участия в программе привлекли двух экспертов, многие годы изучающих кадры и доступные отчёты миссии «Аполлон-17» - Леонида Коновалова и Антона Первушина. Коновалов – участник одного из прошлых сезонов мистического шоу, по образованию кинооператор, человек знающий толк в видеомонтаже. Подробно изучив множественные материалы «лунной программы», он уверен, американское аэрокосмическое агентство NASA сфабриковало доказательства и обманывает мировую общественность. Это подтвердили и его экстрасенсорные способности.Первушин многие годы занимается исследованиями в области космонавтики и должен был «играть» роль скептика в шоу. Он уверен, американцы действительно побывали на Луне, но в экстрасенсорику не верит абсолютно.Участники шоу с энтузиазмом приступили к обозначенному заданию, но так и не пришли к единому мнению. Так, первый экстрасенс смог распознать даже момент «склейки» двух разных видеороликов, снятых в отличающихся условиях. Остальные видели разное – кто-то, что съёмки проходили точно не на Земле, кто-то наоборот ощутил земные условия.Эксперты, пришедшие на программу за подсказкой на волнующий их вопрос, так и не нашли реальной помощи и ушли полностью разочарованными. Похоже, вопрос о полёте американцев на Луну ещё многие годы будет ждать своего ответа, пока не будут рассекречены новые документы или не появится реальная подсказка, проливающая свет на одну из самых значительных тайн 21 века.