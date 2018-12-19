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Участники "Битвы экстрасенсов" рассказали, действительно ли миссия "Аполлон-17" побывала на Луне

Участники девятнадцатого сезона мистик-шоу «Битва экстрасенсов» попытались найти ответ на вопрос, не одно десятилетие будоражащий умы учёных и простых обывателей: действительно ли американская экспедиция «Аполлон-17» побывала в 1972 году на Луне? Но, как говорится, сколько людей, столько и мнений, и экстрасенсам не удалось прийти к единому мнению по этому вопросу.

Участники "Битвы экстрасенсов" рассказали, действительно ли миссия "Аполлон-17" побывала на Луне

Для участия в программе привлекли двух экспертов, многие годы изучающих кадры и доступные отчёты миссии «Аполлон-17» - Леонида Коновалова и Антона Первушина. Коновалов – участник одного из прошлых сезонов мистического шоу, по образованию кинооператор, человек знающий толк в видеомонтаже. Подробно изучив множественные материалы «лунной программы», он уверен, американское аэрокосмическое агентство NASA сфабриковало доказательства и обманывает мировую общественность. Это подтвердили и его экстрасенсорные способности.

Первушин многие годы занимается исследованиями в области космонавтики и должен был «играть» роль скептика в шоу. Он уверен, американцы действительно побывали на Луне, но в экстрасенсорику не верит абсолютно.

Участники "Битвы экстрасенсов" рассказали, действительно ли миссия "Аполлон-17" побывала на Луне

Участники шоу с энтузиазмом приступили к обозначенному заданию, но так и не пришли к единому мнению. Так, первый экстрасенс смог распознать даже момент «склейки» двух разных видеороликов, снятых в отличающихся условиях. Остальные видели разное – кто-то, что съёмки проходили точно не на Земле, кто-то наоборот ощутил земные условия.

Эксперты, пришедшие на программу за подсказкой на волнующий их вопрос, так и не нашли реальной помощи и ушли полностью разочарованными. Похоже, вопрос о полёте американцев на Луну ещё многие годы будет ждать своего ответа, пока не будут рассекречены новые документы или не появится реальная подсказка, проливающая свет на одну из самых значительных тайн 21 века.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:07

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