Семью Запашных заподозрили в финансовых нарушениях





Виктория Ваганова заявила, что Запашные смогли продать одно и тоже выступление 4 раза. Такие действия они произвели для того, чтобы отмыть бюджетные средства. Также всего за 2017 год они смогли провернуть это примерно 55 раз. В доказательство своих слов Виктория Ваганова предоставила документы подтверждающие незаконные действия дрессировщиков. За этот период времени выступления были оплачены, и их стоимость составила около 28 миллионов рублей. Также был заключён и еще один договор на сумму приблизительно в 5 миллионов рублей.Также стало известно, что в 2016 году после гастролей в Дубае, представитель цирка, где выступают Запашные улетел в столицу России, не оплатив счета. Виктория Ваганова заявила, что данные документы уже были направлены в прокуратуру, администрацию президента и ФСБ. Пока неизвестно, какие действия последуют за этим.