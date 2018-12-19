Уфолог заметил два НЛО над Аляской





Базы в горах считают одним из любимейших мест для инопланетных гостей. Это объясняется тем, что они находятся вдали от поселений. Жители удаленных районов рассказывают о неожиданных встречах с демонами, ангелами и богами уже более тысячи лет. Пришельцы в горах строят себе поселения, где размножаются и через определенный период, примерно 50-150 лет, имеют возможность стать землянами. Ученый считает, что неверно рожденных от пришельцев существ называть людьми. Данная ситуация способна привести к дилемме в вопросе происхождения новой расы.Самый популярный интернет-уфолог Скотт Уоринг в своем блоге написал, что еще 10 лет назад ему удалось вступить в телепатическую связь с человеком на Тайване. Мужчина смог рассказать, что работал в Силиконовой долине в компании, которая занималась изменением мира с помощью IT-технологий.