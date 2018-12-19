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Последнему настольному компьютеру Mac Pro от Apple исполнилось 5 лет

Последнему настольному компьютеру Mac Pro производства Apple, выпущенному в 2013 году, исполнилось 5 лет. В 2019-м компания готовит новое поколение рабочих станций.

Последнему настольному компьютеру Mac Pro от Apple исполнилось 5 лет

19 декабря 2013 года Apple выпустила последнюю модель настольного компьютера Mac Pro, которая стала шестой по счёту. Рабочая станция с пересмотренным дизайном стоила 3-4 тысячи долларов и за 5 лет выпуска не подешевела. Состоит устройство из системного блока гладкой цилиндрической формы, в котором помещены процессор Xeon E5 от Intel на 12 ядер, накопитель на 1ТБ, 64 гигабайта ОЗУ, а также графические адаптеры FirePro D700 от AMD.

В 2013-м Apple смогла в 8 раз уменьшить размер Mac Pro, габариты которого составили всего 25 х 17 сантиметров. Производительность дисковой подсистемы также возросла в 2,5 раза благодаря скоростному интерфейсу PCI Express.

Хотя точные сроки не установлены, купертиновцы успели объявить о намерении обновить линейку Mac Pro. В следующем году будет представлено новое поколение настольного компьютера Apple.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:41

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