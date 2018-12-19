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Александра Бортич подтвердила свой роман с сыном депутата

Александра Бортич опубликована на странице своего Instagram фото со своим новым возлюбленным. Данным постом она подтвердила свой роман с сыном депутата.

Александра Бортич подтвердила свой роман с сыном депутата

Александра Бортич часто делится с поклонниками в социальных сетях фотографиями со своей личной жизнью. Но в последнее время она стала скрывать, с кем у нее начались отношения. Несколько часов назад звезда телесериала "Полицейский с Рублевки" опубликовала фото в Instagram с новым молодым человеком, который оказался сыном депутата. В комментарии к снимку Александра Бортич решила написать просто: "Ага".

Александра Бортич подтвердила свой роман с сыном депутата

Подписчики актрисы отреагировали моментально. Они начали писать: "Молодцы ребята)!!! Любви вам", "Вот это интрига! Так чей же это всё-таки сын", " Хорошо смотритесь вместе", "Супер фото и молодой человек тебе подходит", "Ну наконец-то ты его показала, классные". Всего за несколько часов пост звезды сериала "Полицейский с Рублевки" собрал более 33 тысяч лайков.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:30

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