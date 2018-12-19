Экс-участники «Дома-2» Богдана Николенко и Дмитрий Кварацхелия наконец-то встретились





Все дело в том, что сразу после бракосочетания молодой человек отправился в Москву на заработки, а беременную супругу оставил с ее родными в Киеве, где они решили пока жить. Однако после ряда произошедших событий президент Украины Петр Порошенко объявил военное положение в некоторых областях страны, а также запретил въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 62 года.Дана очень переживала за своего возлюбленного, из-за чего беременность протекала сложно, но она нашла в себе силы и собрала весь пакет документов для того, чтобы муж мог беспрепятственно пересекать границу. Впрочем, даже с необходимыми документами Кварацхелию не впустили в Украину.Несколько утомительных часов будущий отец решал проблемы, и вчера ему таки удалось встретиться с женой, о чем он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram, рассказав всем таким же, как и они парам, какие документы необходимо иметь с собой при пересечении границы, и сколько по времени длится их проверка.К слову, вчера у Димы был день рождения, и его возлюбленная сделала все для того, чтобы сделать этот праздник максимально веселым и интересным. Она придумала целый квест для мужа, в ходе прохождения которого он получал различные подарки. Кроме того, девушка заказала очень красивый торт, а вечером отвела избранника в грузинский ресторан.