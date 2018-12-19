Астроном обнаружил НЛО у поверхности Луны





Астроном-любитель заявил, что он смог с помощью современного оборудования обнаружить космический летающий объект. По его мнению, он заметил НЛО и смог его хорошо рассмотреть. Исследователь рассказал, что объект появился ниоткуда, как будто отделился от поверхности Луны. Астроном-любитель рассказал, что НЛО двигался с большой скоростью в противоположную сторону от естественного спутника Земли.Исследователей сделал ролик, который был опубликован на просторах Интернета. Эти кадры вызвали большой интерес у многих пользователей Сети, также они стали причиной для бурных дискуссий. Некоторые уверены, что на видео - настоящее НЛО. Другие считают, что данный ролик отредактирован и является подделкой.