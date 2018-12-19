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Астроном обнаружил НЛО у поверхности Луны

Астроном-любитель занимался изучением поверхности Луны при помощи телескопа и обнаружил НЛО. Благодаря хорошей технике исследователь смог рассмотреть космический объект.

Астроном обнаружил НЛО у поверхности Луны

Астроном-любитель заявил, что он смог с помощью современного оборудования обнаружить космический летающий объект. По его мнению, он заметил НЛО и смог его хорошо рассмотреть. Исследователь рассказал, что объект появился ниоткуда, как будто отделился от поверхности Луны. Астроном-любитель рассказал, что НЛО двигался с большой скоростью в противоположную сторону от естественного спутника Земли.


Исследователей сделал ролик, который был опубликован на просторах Интернета. Эти кадры вызвали большой интерес у многих пользователей Сети, также они стали причиной для бурных дискуссий. Некоторые уверены, что на видео - настоящее НЛО. Другие считают, что данный ролик отредактирован и является подделкой.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:38

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