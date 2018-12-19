Юлия Барановская рассказала, что больше всего ценит в мужчинах и отношениях





Юлия Барановская прожила в гражданском браке с капитаном сборной России по футболу Андреем Аршавиным почти девять лет. Пара рассталась в апреле 2012 года, буквально за несколько месяцев до рождения их третьего общего ребёнка. Теперь телеведущая одна воспитывает двух сыновей Арсения и Артёма, и дочь Яну.Недавно Юлия рассказала, в преддверие новогодних праздников её дети пишут письма главному сказочному герою Деду Морозу, но маме написанное не показывают. Их няня, помогающая детям писать послания, рассказала Барановской их содержание, после чего растроганная родительница не могла сдержать слёз. Самым основным желанием подрастающих наследников телеведущей стало личное счастье для мамы. Именно о нём они просят Деда Мороза, а не о новых гаджетах, игрушках и нарядах.Барановская не один раз говорила, она не столь требовательна к избраннику. Она хочет видеть рядом с собой честного и искреннего человека, который не будет скрываться за красивыми словами, а если нужно, сможет честно сказать, что ему от неё нужен только интим или вкусный ужин. И она не обидится на него за такие слова, потому что больше всего ценит искренность и в словах, и в поступках.