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Либерж Кпадону отказалась от новогодних съемок в "Доме-2"

Уже традиционно под конец года на популярном реалити-шоу "Дом-2" проходят съемки праздничного выпуска.

Бывшие и нынешние участники телестройки собираются в студии и все вместе поздравляют многочисленных болельщиков телепроекта с новым годом.

Либерж Кпадону отказалась от новогодних съемок в "Доме-2"

Вот и проводить 2018 год были приглашены Маша Кохно, Ольга Васильевна Гобозова, Роман Гриценко, Сергей-тракторист и многие другие. Надо отметить, что некоторые из приглашенных, прибыть на новогодний выпуск не решились.

Например, темнокожая красотка Либерж Кпадону рассказала, что её тоже пригласили на съемки праздничной передачи. Однако девушка заявила, что за время нахождения вне периметра у неё накопилось столько отрицательной энергией и злости на некоторых участников и даже организаторов, что она просто не захотела прийти на передачу, чтобы ненароком в этот праздничный день кого-нибудь не обложить "по матушке".

Либерж Кпадону отказалась от новогодних съемок в "Доме-2"

Многие зрители уже пожалели о таком решении мулатки, ибо Либерж "добросовестно" вносит в "Дом-2" свою долю хайпа.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:41

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