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В Италии готовят план эвакуации на случай извержения вулкана Везувий

В Италии местные жители ждут нового извержения вулкана Везувий. Мэр древнего города Помпеи сообщил, что на данный момент плана эвакуации не было, но он лично работает над этим.

В Италии готовят план эвакуации на случай извержения вулкана Везувий

План мэра заключается в том, что когда начнется извержения вулкана Везувий местные жители должны будут быстро добраться до береговой линии. Там они погрузятся в специально подготовленные лодки и отправятся на остров Сардиния. Народный служащий уверяет, что такой план будет одним из самых эффективных и поможет местным жителям быстро покинуть небезопасную территорию.

В случае извержения вулкана Везувий эвакуировать нужно будет около 3 миллионов людей. Большое количество людей требует особого внимания и точности в действиях. Сообщается, что за последние 60 лет вулкан Везувий стал более активным, чем ранее. Пока точно неизвестно, когда может случиться извержение, но жители будут к нему готовы.

Везувий признается учеными единственным действующим вулканом континентальной Европы и одним из самых потенциально опасных вулканов в мире. Некоторые его извержения были такими трагичными и ужасающими, что становились поводом для создания картин и литературных произведений.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:14

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