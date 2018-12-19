В Италии готовят план эвакуации на случай извержения вулкана Везувий





План мэра заключается в том, что когда начнется извержения вулкана Везувий местные жители должны будут быстро добраться до береговой линии. Там они погрузятся в специально подготовленные лодки и отправятся на остров Сардиния. Народный служащий уверяет, что такой план будет одним из самых эффективных и поможет местным жителям быстро покинуть небезопасную территорию.В случае извержения вулкана Везувий эвакуировать нужно будет около 3 миллионов людей. Большое количество людей требует особого внимания и точности в действиях. Сообщается, что за последние 60 лет вулкан Везувий стал более активным, чем ранее. Пока точно неизвестно, когда может случиться извержение, но жители будут к нему готовы.Везувий признается учеными единственным действующим вулканом континентальной Европы и одним из самых потенциально опасных вулканов в мире. Некоторые его извержения были такими трагичными и ужасающими, что становились поводом для создания картин и литературных произведений.