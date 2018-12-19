Артем Сорока встретит Новый Год с Ириной Пинчук

«Нам хорошо вместе, но только в роли друзей, поэтому поездка в Белоруссию будет дружеской», - подчеркнул Сорока.

«Главное, что мы Новый Год проведем очень круто!» - отметил Артем.





Как стало известно, Артем пригласил Ирину в свой родной город Минск, где они планируют встретить Новый 2019 год. Нужно сказать, что Сороку очень удивило то, что Пинчук с радостью приняла его приглашение.Несколько часов назад Артем сообщил телезрителям «Дома-2», что совсем скоро он в компании Ирины улетит в Белоруссию, где они проведут все новогодние праздники. По словам Сороки, он хочет познакомить брюнетку со своими родителями и братом, ведь считает, что Пинчук является очень достойной девушкой.Также участник «Дома-2» сообщил, что они уже даже купили билеты на самолет и совсем скоро начнут собирать чемоданы. Правда, Артем не планирует начинать с Ириной отношения, так как считает ее своей близкой подругой и не более.Многие поклонники реалити-шоу уверены, что Пинчук и Сорока вернутся на Поляну после Нового Года в статусе пары. Оказывается, что телезрители не единожды замечали, что у парочки горят глаза друг на друга, что может говорить лишь об одном - они друг другу симпатичны.К слову, сам Артем также не исключает того момента, что после Нового Года они с Ириной могут вернуться в Периметр, как пара.