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Артем Сорока встретит Новый Год с Ириной Пинчук

Одни из самых ярких и рейтинговых участников реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук и Артем Сорока проведут новогодние праздники вместе.

Как стало известно, Артем пригласил Ирину в свой родной город Минск, где они планируют встретить Новый 2019 год. Нужно сказать, что Сороку очень удивило то, что Пинчук с радостью приняла его приглашение.

Артем Сорока встретит Новый Год с Ириной Пинчук

Несколько часов назад Артем сообщил телезрителям «Дома-2», что совсем скоро он в компании Ирины улетит в Белоруссию, где они проведут все новогодние праздники. По словам Сороки, он хочет познакомить брюнетку со своими родителями и братом, ведь считает, что Пинчук является очень достойной девушкой.

Также участник «Дома-2» сообщил, что они уже даже купили билеты на самолет и совсем скоро начнут собирать чемоданы. Правда, Артем не планирует начинать с Ириной отношения, так как считает ее своей близкой подругой и не более.

«Нам хорошо вместе, но только в роли друзей, поэтому поездка в Белоруссию будет дружеской», - подчеркнул Сорока.


Артем Сорока встретит Новый Год с Ириной Пинчук

Многие поклонники реалити-шоу уверены, что Пинчук и Сорока вернутся на Поляну после Нового Года в статусе пары. Оказывается, что телезрители не единожды замечали, что у парочки горят глаза друг на друга, что может говорить лишь об одном - они друг другу симпатичны.

К слову, сам Артем также не исключает того момента, что после Нового Года они с Ириной могут вернуться в Периметр, как пара.

«Главное, что мы Новый Год проведем очень круто!» - отметил Артем.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:40

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