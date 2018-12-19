Компания MINI представила обновлённые хэтчбек и кабриолет John Cooper Works





Обновлённые хэтчбек и кабриолет John Cooper Works от MINI будут оснащены 2-литровым турбомотором, который также получил фильтр из твёрдых частиц. Уже известно, что обновлённые автомобили будут иметь 6-ступенчатую механическую или 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Также известно, что отдача составит 231 лошадиную силу.Обновлённые хэтчбек и кабриолет John Cooper Works от MINI будут отличаться от своих предшественников аэродинамическим обвесом кузова, заниженной подвеской, 17-дюймовыми дисками для колес, выхлопной системой и спортивными тормозами. Также в салоне автомобилей будут обновленные кресла. Еще сообщается, что новинка появится в 2019 году, а ее стоимость будет стартовать от почти от 2 миллионов рублей.