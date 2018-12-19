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Студия Marvel планирует отправить героев кино вселенной на Первую мировую войну

Популярная студия Marvel планирует отправить легендарных героев кино вселенной на Первую мировую войну. Съемки нового проекта намечены на апрель 2019 года в Италии.

Студия Marvel планирует отправить героев кино вселенной на Первую мировую войну

Героям американской студии предстоит путешествие во времена Первой мировой войны. Актеры и съемочная группа будут снимать кадр за кадром в окрестностях легендарного замка, расположенного в коммуне Раккониджи (Италия). Средневековое здание на протяжении многих сотен лет служило резиденцией правителей Пьемонта.

Пока нет информации касательно названия нового проекта Marvel и сюжета фильма. Скорее всего, за основу сюжета создатели возьмут серию комиксов о Вечных, а также расе суперлюдей, появившейся после отклонения от эволюционного процесса. Однако это не является подтвержденными данными, а всего лишь предположением инсайдеров. Как и то, что режиссер кинокартины уже посетил город, где тщательно изучил окрестности для будущей ленты.

Ещё одним перспективным проектом студии станет фильм, посвященный Черной Вдове. Вероятнее всего, для главной роли Marvel выберет новую героиню.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:52

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