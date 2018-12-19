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Ученые: Плавание и прогулки снижают давление не хуже лекарств

Ученые из Лондонской школы экономики и Стэнфордского университета, расположенного в США, утверждают, что плаванье и пешие прогулки снижают давление не хуже лекарств. К таким выводам исследователи пришли благодаря проведенным экспериментам.

Ученые: Плавание и прогулки снижают давление не хуже лекарств

Для стабилизации повышенного гипертонического давления употребляют различные лекарства. Однако совершенно недавно учеными из Англии и США было доказано, что регулярные физические нагрузки вполне способны заменить лекарственные средства. Таким образом, длительные пешие прогулки, занятия плаваньем и тренировки в спортивном зале в виде упражнения с поднятием веса, не уступают лекарственным препаратам в борьбе с повышенным давлением.

Постоянные физические занятия влияют на гипертонию так же, как лекарства группы бета-блокаторов или ингибиторов АСЕ.

Исследователи объединили результаты 391 эксперимента и смогли проверить свою гипотезу. В исследованиях приняли участие 40 тысяч добровольцев. Благодаря проведенной работе на сегодняшний день уже доказано, что комплекс физических нагрузок способен снижать артериальное давление точно так же, как и применение специальных лекарств.

Ученые утверждают, что в отличии от медицинских препаратов, к которым со временем организм привыкает, физические занятия не теряют свой эффект.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:35

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