Ученые: Плавание и прогулки снижают давление не хуже лекарств





Для стабилизации повышенного гипертонического давления употребляют различные лекарства. Однако совершенно недавно учеными из Англии и США было доказано, что регулярные физические нагрузки вполне способны заменить лекарственные средства. Таким образом, длительные пешие прогулки, занятия плаваньем и тренировки в спортивном зале в виде упражнения с поднятием веса, не уступают лекарственным препаратам в борьбе с повышенным давлением.Постоянные физические занятия влияют на гипертонию так же, как лекарства группы бета-блокаторов или ингибиторов АСЕ.Исследователи объединили результаты 391 эксперимента и смогли проверить свою гипотезу. В исследованиях приняли участие 40 тысяч добровольцев. Благодаря проведенной работе на сегодняшний день уже доказано, что комплекс физических нагрузок способен снижать артериальное давление точно так же, как и применение специальных лекарств.Ученые утверждают, что в отличии от медицинских препаратов, к которым со временем организм привыкает, физические занятия не теряют свой эффект.