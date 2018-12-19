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Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей купила в Москве квартиру

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Кочервей похвасталась собственной недвижимостью.

Блондинка сообщила поклонникам телестройки, что наконец-таки обзавелась квартирой, которую она купила без помощи бывшего возлюбленного Андрея Шабарина.

Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей купила в Москве квартиру

Как стало известно, в жизни Анастасии наступила черная полоса. Оказывается, что из-за того, что девушка пришла на телепроект, ее родители начали довольно часто ссориться между собой, что в итоге привело к тому, что они развелись. Кроме того, жулики обвили Кочервей вокруг пальца и «кинули» ее на 250 тысяч рублей.

Впрочем, окончательно выбила блондинке почву из-под ног потеря первенца. По словам звезды «Дома-2», ее избили в чужой стране, после чего она потеряла малыша. К счастью, на сегодняшний день жизнь у Кочервей начала понемногу налаживаться.

Несколько часов назад Анастасия разместила на официальном портале реалити-шоу новый пост, в котором рассказала поклонникам, что купила квартиру, в которую совсем скоро переедет жить и ее мама. Также Кочервей сообщила, что за квадратные метры в Москве ей пришлось заплатить 3,5 миллиона рублей.

Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей купила в Москве квартиру

Объяснила блондинка телезрителям и где взяла такие большие деньги, ведь многие ее фанаты хорошо помнят, что ранее девушке приходилось жить в ужасной съемной квартире, которая находилась в аварийном состоянии. По словам Анастасии, деньги ей дала мама, которая, разводясь с отцом Кочервей, забрала половину нажитого имущества в браке.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:38

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