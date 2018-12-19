Роман Капаклы после победы в конкурсе «Человек года 2018» показал свое истинное лицо

«Капаклы начал показывать свое истинное лицо! Теперь у него есть квартира в Москве можно и перестать сдувать с Африкантовой пылинки!» - продолжают комментировать сегодняшнее поведение Капаклы в Сети.







Пока участники проектного конкурса «Человек года 2018» вовсю скандалили, дрались и выясняли отношения, Роман решил пойти другим путем. Капаклы отказался агитировать фанатов телепроекта голосовать за него и продолжал то и дело показывать свою любовь и честность к Марине Африкантовой и коллективу.Так, к примеру, почти каждый день Роман организовывал своей будущей супруге романтики, на одном из которых сделал ей предложение руки и сердца. Только вот, как только Капаклы узнал о том, что он одержал победу в конкурсе и именно ему досталась столичная недвижимость, ситуация тут же резко поменялась.И первой пострадала от рук Романа его избранница Марина, которая до сих пор просто-таки уверена в том, что ее ждет светлое и радостное будущее именно с этим мужчиной. Дело в том, что на днях в эфир вышел новый выпуск «Дома-2», во время которого телезрителям пришлось наблюдать за отвратительным поведением победителя «Человека года 2018».