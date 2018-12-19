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Клавиатура Google Gboard поддерживает 500 языков и диалектов

Клавиатура Gboard от Google стала поддерживать 500 языков и разных диалектов со всего мира. Совершенствовать приложение разработчикам помогают сами носители.

Клавиатура Google Gboard поддерживает 500 языков и диалектов

К очередному обновлению Gboard Google появилась статья с итогами двухлетнего существования клавиатуры. На сегодняшний день в раскладке есть больше 500 языков и диалектов, на которых говорит 90 процентов населения Земли. На момент появления приложение поддерживало 100 вариантов алфавита.

Колоссальная работа сотрудников компании важна тем, что клавиатура подходит не только большим языковым группам, но и очень малочисленным. В Gboard есть 40 различных систем письма со всевозможными буквами и знаками.

Больше миллиарда пользователей Android скачали программу из Google Play, где у неё стоит средний балл 4.3. Google упомянула, что добавление раскладок языков с очень малым распространением в мире требует больших усилий. Так, разработчики применяют машинное обучение и привлекают самих носителей.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:46

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