Клавиатура Google Gboard поддерживает 500 языков и диалектов





К очередному обновлению Gboard Google появилась статья с итогами двухлетнего существования клавиатуры. На сегодняшний день в раскладке есть больше 500 языков и диалектов, на которых говорит 90 процентов населения Земли. На момент появления приложение поддерживало 100 вариантов алфавита.Колоссальная работа сотрудников компании важна тем, что клавиатура подходит не только большим языковым группам, но и очень малочисленным. В Gboard есть 40 различных систем письма со всевозможными буквами и знаками.Больше миллиарда пользователей Android скачали программу из Google Play, где у неё стоит средний балл 4.3. Google упомянула, что добавление раскладок языков с очень малым распространением в мире требует больших усилий. Так, разработчики применяют машинное обучение и привлекают самих носителей.