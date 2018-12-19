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Мария Порошина продолжает хранить тайну об отце своего пятого ребёнка

Популярная российская актриса Мария Порошина, получившая недавно развод с Ильёй Древновым и беременная пятым ребёнком, продолжает хранить секрет о его отце и избегает вопросов о личной жизни в интервью. Её близкая подруга предполагает, этим мужчиной может быть бывший муж актрисы или женатый человек, имя которого не озвучишь без скандала в обществе.

Мария Порошина продолжает хранить тайну об отце своего пятого ребёнка

Мария Порошина воспитывает четырёх дочерей – 22-летнюю Полину Куценко от брака с известным актёром Гошей Куценко и Серафиму, Аграфену и Глафиру от брака с актёром Ильёй Древновым. В начале лета многие были удивлены новостью о разводе двух актёров после семнадцати лет брака. Вскоре после расставания появилась новость ещё интереснее – 45-летняя актриса рассказала о пятой беременности, имя отца при этом сохранив в тайне.

Ходили слухи о возможном отцовстве актёра Ярослава Бойко, но актриса их пресекла, сказав, что отец будущего малыша вообще не живёт в России. Как бы там ни было, но Порошина осталась без «крепкого мужского плеча». Правда, первый супруг Гоша Куценко не смог бросить в беде бывшую супругу и взял на себя часть забот о беременной экс-супруге.

Мария Порошина продолжает хранить тайну об отце своего пятого ребёнка

Одна из близких подруг Марии Порошиной недавно высказала предположение, отцом малыша, который должен появиться на свет уже в начале следующего года, может быть бывший муж актрисы Илья Древнов. Или же мужчина, имя которого Мария не сможет назвать из этических побуждений.

На данный момент актриса активно готовится к предстоящим родам. Недавно она отдохнула за границей и оплатила услуги элитного роддома, обошедшиеся её почти в восемьсот тысяч рублей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:23

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