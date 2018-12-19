В Шотландии замечено Лох-несское чудовище с 1,2 метровой шеей





Один из гидов, работающих на территории Форт-Августа, дожидаясь возвращения своей группы туристов из круиза, отдыхал у реки, которая впадает в знаменитое озеро Лох-Несс. Внезапно мужчина услышал странный и не свойственный этим местам шум. Оглянувшись по сторонам, 39-летний гид заметил в воде странное существо, имеющее шею длинною в 1,2 метра, а также голову размером с мяч для американского футбола. Появившееся существо имело серый окрас, а внешне напоминало птицу.Свидетель подчеркнул, что шум, который издавало чудовище, походил на шум металла, ранее ему не доводилось слышать подобное. Мужчина рассказал, исходя из того, что ему удалось увидеть только часть тела, назвать хотя бы примерные размеры всей сущности он не может.Отметим, что представленная очевидцем информация была принята регистратором Loch Ness Monster Sightings, а это подтверждает качество фотографии и исключает возможности ее подделки.