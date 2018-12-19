АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Звезды, решившие завести экзотических питомцев
EUR 75.78 USD 66.75
Курс валют на 19.12.2018

В Шотландии замечено Лох-несское чудовище с 1,2 метровой шеей

В Шотландии заметили известное Лох-несское чудовище по прозвищу Несси. По информации The Sun, шея монстра достигает 1,2 метра.

В Шотландии замечено Лох-несское чудовище с 1,2 метровой шеей

Один из гидов, работающих на территории Форт-Августа, дожидаясь возвращения своей группы туристов из круиза, отдыхал у реки, которая впадает в знаменитое озеро Лох-Несс. Внезапно мужчина услышал странный и не свойственный этим местам шум. Оглянувшись по сторонам, 39-летний гид заметил в воде странное существо, имеющее шею длинною в 1,2 метра, а также голову размером с мяч для американского футбола. Появившееся существо имело серый окрас, а внешне напоминало птицу.

В Шотландии замечено Лох-несское чудовище с 1,2 метровой шеей

Свидетель подчеркнул, что шум, который издавало чудовище, походил на шум металла, ранее ему не доводилось слышать подобное. Мужчина рассказал, исходя из того, что ему удалось увидеть только часть тела, назвать хотя бы примерные размеры всей сущности он не может.
Отметим, что представленная очевидцем информация была принята регистратором Loch Ness Monster Sightings, а это подтверждает качество фотографии и исключает возможности ее подделки.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вячеслав Зайцев посетовал на финансовый кризис
Клавиатура Google Gboard поддерживает 500 языков
Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей купила в
Дарья Мороз вместе с дочерью занялась ремонтом в
Мария Порошина продолжает хранить тайну об отце
В Шотландии замечено Лох-несское чудовище с 1,2
Роман Капаклы после победы в конкурсе «Человек
Уфологи заявили, что над Санкт-Петербургом
Бывшая девушка Гуфа Яна намерена прийти в «Дом-2»
Анастасия Волочкова объявила о рождении ещё
"Снесло голову": Никита Михалков рассказал о
Uber обновил электрический велосипед Jump
Жена звезды «Дома-2» Николая Должанского
Кинокритики назвали лучшие российские сериалы года
Жизнь Влада Соколовского полностью изменилась
Mahindra объявила о дебюте кроссовера Inferno и
Свадьба Майи Донцовой и Алексея Купина переносится
Игорь Николаев поздравил с новосельем дочь поэта
Лолите Милявской предъявили долг по коммунальным
В Москве двое мужчин украли из метро букву «М»
Квартира победителя конкурса «Человек года 2018»
Беременная Виктория Лопырева призналась, что ей
Спортивный электрокар Qiantu будут выпускать в США
Ученые объяснили эффект "иллюзии контроля"
Комик обнажился ради пародии на снимок Дженнифер
Наталья Штурм не одобрила критику Владимира
Андрей Малахов "обалдел" от тайного смысла в
На Марсе обнаружена гигантская древняя пирамида
Юлианна Караулова призналась, что всегда
Стало известно об измене Ольги Бузовой
Просмотреть все новости