Жена звезды «Дома-2» Николая Должанского Екатерина подозревает, что беременна

«Постоянно тошнит, крутится голова, настроение меняется на день по несколько раз», - заявляет Богданова.

«Назову ее Марианной», - заявила Екатерина.





Вчера, 18 декабря, в одном из московских заведений должна была пройти официальная презентация первого видеоклипа возлюбленной Должанского Екатерины. Однако премьера провалилась, так как Богдановой стало плохо, и она покинула ресторан.Журналистам удалось выяснить, что причиной плохого самочувствия избранницы Николая могла стать ее беременность. По словам самой Екатерины, на протяжении нескольких дней она чувствует недомогание.Как оказалось, супруга Должанского не отрицает тот факт, что может ждать ребенка, поэтому намерена в ближайшее время поехать в больницу, чтобы сдать все анализы. Также Екатерина подчеркнула, что Николай в случае, если она на самом деле находится в «интересном» положении, очень обрадуется этой новости, ведь он уже давно мечтает о полноценной семье и наследниках.Богданова уже даже придумала имя, которым она назовет девочку, если у нее родится дочка.Супруга Должанского не спешит делать каких-то заявлений, так как до конца не уверена в том, что скоро может стать мамой. Впрочем, блондинка сказала, что как только врачи подтвердят ее предположения, она сразу же расскажет эту радостную новость всем своим поклонникам.