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Жена звезды «Дома-2» Николая Должанского Екатерина подозревает, что беременна

Супруга бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Николая Должанского Екатерина Богданова пожаловалась на изменчивое состояние здоровья.

Вчера, 18 декабря, в одном из московских заведений должна была пройти официальная презентация первого видеоклипа возлюбленной Должанского Екатерины. Однако премьера провалилась, так как Богдановой стало плохо, и она покинула ресторан.

Жена звезды «Дома-2» Николая Должанского Екатерина подозревает, что беременна

Журналистам удалось выяснить, что причиной плохого самочувствия избранницы Николая могла стать ее беременность. По словам самой Екатерины, на протяжении нескольких дней она чувствует недомогание.

«Постоянно тошнит, крутится голова, настроение меняется на день по несколько раз», - заявляет Богданова.

Как оказалось, супруга Должанского не отрицает тот факт, что может ждать ребенка, поэтому намерена в ближайшее время поехать в больницу, чтобы сдать все анализы. Также Екатерина подчеркнула, что Николай в случае, если она на самом деле находится в «интересном» положении, очень обрадуется этой новости, ведь он уже давно мечтает о полноценной семье и наследниках.

Жена звезды «Дома-2» Николая Должанского Екатерина подозревает, что беременна

Богданова уже даже придумала имя, которым она назовет девочку, если у нее родится дочка.

«Назову ее Марианной», - заявила Екатерина.

Супруга Должанского не спешит делать каких-то заявлений, так как до конца не уверена в том, что скоро может стать мамой. Впрочем, блондинка сказала, что как только врачи подтвердят ее предположения, она сразу же расскажет эту радостную новость всем своим поклонникам.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:27

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