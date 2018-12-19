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Анастасия Волочкова объявила о рождении ещё одного ребенка

Анастасия Волочкова объявила фанатам в Instagram о рождении ещё одного ребенка. Прима отечественного балета призналась, что мамой стала не она, а её домработница по имени Лола. Поклонники были несколько озадачены сообщением знаменитости.

Анастасия Волочкова объявила о рождении ещё одного ребенка

Анастасия Волочкова, известная своими эпатажными и вызывающими действиями, рассказала о пополнении в своем доме. Балерина отметила, что с рождением дочери у её домработницы Лолы дом танцовщицы превращается в детский сад. Дело в том, что это второй ребенок работницы скандальной артистки.

Анастасия Волочкова сравнила себя с известным персонажем произведения Бомарше "Безумный день, или женитьба Фигаро". Последнее сравнение поклонники не оценили и написали, что видят звезду в "только на диване".

"У хорошего человека хорошие люди работают, это круто, когда хозяин такой благодарный", "Шедевральный пост", "Сначала подумала с дочкой наконец-то обнимается. Ан нет.. это всего лишь домработница....", "Поздравляем!!! Детишки это всегда счастье!!!", "А вы теперь бабушка", "Зачем брататься с прислугой", "Как же она теперь бедная работать у Вас будет? ребеночек маленький же", - писали в комментариях фанаты, активно обсуждая новость Анастасии Волочковой.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:50

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