АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Звезды, решившие завести экзотических питомцев
EUR 75.78 USD 66.75
Курс валют на 19.12.2018

"Снесло голову": Никита Михалков рассказал о любви к Анастасии Вертинской

Никита Михалков в своей биографической книге рассказал о любви к актрисе Анастасии Вертинской. Артисты прожили в браке 4 года.

"Снесло голову": Никита Михалков рассказал о любви к Анастасии Вертинской

В книге "Территория моей любви" Михалков поделился историей своего брака с популярной актрисой СССР Вертинской, считавшейся одной из редких красавиц советского кинематографа. За артисткой ухаживали Иннокентий Смоктуновский и Андрей Миронов, однако не сразу, но предпочтение завидная невеста отдала Михалкову.

Когда режиссёр впервые познакомился с будущей женой, от её красоты у него "снесло голову". Долгое время актриса взаимностью не отвечала, но затем стала встречаться и жить с возлюбленным. Четыре года пара провела сперва в квартире Михалкова, а затем на даче.

У четы родился сын Степан, и только после этого она отправилась в ЗАГС. Однако с годами Вертинскую начала беспокоить однообразная жизнь домохозяйки.

"Снесло голову": Никита Михалков рассказал о любви к Анастасии Вертинской

Ей хотелось сниматься в кино, и нередко артистка соглашалась даже на мелкие роли, лишь бы не сидеть дома с ребёнком. Михалков признаётся, что зря ждал от супруги полного отказа от призвания, но всё ещё тепло вспоминает старые чувства к Вертинской.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вячеслав Зайцев посетовал на финансовый кризис
Клавиатура Google Gboard поддерживает 500 языков
Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей купила в
Дарья Мороз вместе с дочерью занялась ремонтом в
Мария Порошина продолжает хранить тайну об отце
В Шотландии замечено Лох-несское чудовище с 1,2
Роман Капаклы после победы в конкурсе «Человек
Уфологи заявили, что над Санкт-Петербургом
Бывшая девушка Гуфа Яна намерена прийти в «Дом-2»
Анастасия Волочкова объявила о рождении ещё
"Снесло голову": Никита Михалков рассказал о
Uber обновил электрический велосипед Jump
Жена звезды «Дома-2» Николая Должанского
Кинокритики назвали лучшие российские сериалы года
Жизнь Влада Соколовского полностью изменилась
Mahindra объявила о дебюте кроссовера Inferno и
Свадьба Майи Донцовой и Алексея Купина переносится
Игорь Николаев поздравил с новосельем дочь поэта
Лолите Милявской предъявили долг по коммунальным
В Москве двое мужчин украли из метро букву «М»
Квартира победителя конкурса «Человек года 2018»
Беременная Виктория Лопырева призналась, что ей
Спортивный электрокар Qiantu будут выпускать в США
Ученые объяснили эффект "иллюзии контроля"
Комик обнажился ради пародии на снимок Дженнифер
Наталья Штурм не одобрила критику Владимира
Андрей Малахов "обалдел" от тайного смысла в
На Марсе обнаружена гигантская древняя пирамида
Юлианна Караулова призналась, что всегда
Стало известно об измене Ольги Бузовой
Просмотреть все новости