"Снесло голову": Никита Михалков рассказал о любви к Анастасии Вертинской





В книге "Территория моей любви" Михалков поделился историей своего брака с популярной актрисой СССР Вертинской, считавшейся одной из редких красавиц советского кинематографа. За артисткой ухаживали Иннокентий Смоктуновский и Андрей Миронов, однако не сразу, но предпочтение завидная невеста отдала Михалкову.Когда режиссёр впервые познакомился с будущей женой, от её красоты у него "снесло голову". Долгое время актриса взаимностью не отвечала, но затем стала встречаться и жить с возлюбленным. Четыре года пара провела сперва в квартире Михалкова, а затем на даче.У четы родился сын Степан, и только после этого она отправилась в ЗАГС. Однако с годами Вертинскую начала беспокоить однообразная жизнь домохозяйки.Ей хотелось сниматься в кино, и нередко артистка соглашалась даже на мелкие роли, лишь бы не сидеть дома с ребёнком. Михалков признаётся, что зря ждал от супруги полного отказа от призвания, но всё ещё тепло вспоминает старые чувства к Вертинской.