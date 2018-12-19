АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Звезды, решившие завести экзотических питомцев
EUR 75.78 USD 66.75
Курс валют на 19.12.2018

Жизнь Влада Соколовского полностью изменилась после развода с Ритой Дакотой

Поклонники популярного российского певца, одного из самых ярких участников «Фабрики звёзд -7» Влада Соколовского заметили насколько изменился их кумир после развода с певицей Ритой Дакотой. Он стал более спокойным, редко освещает подробности своей личной жизни и в целом более позитивным.

Жизнь Влада Соколовского полностью изменилась после развода с Ритой Дакотой

Развод Влада Соколовского и Риты Дакоты для многих был неожиданным. Фанаты долгое время следили за дружескими отношениями участников «звёздного» проекта, постепенно переросших в, казалось бы, крепкий брак. Рассказанные Дакотой подробности супружеских измен Влада вызвали потоки негативных комментариев в его адрес.

Тем не менее, и после шумного развода фанаты продолжили следить за жизнью и творчеством Соколовского. Многие отмечают, он стал гораздо более закрытым в плане освещения подробностей личной жизни. Даже о его романтических отношениях с моделью Натальей Сульяновой журналистам удалось узнать едва ли не случайно. До сих пор певец не подтвердил роман с эффектной брюнеткой и даже не опубликовал ни одной совместной фотографии.

Жизнь Влада Соколовского полностью изменилась после развода с Ритой Дакотой

Но фанаты всё же рассмотрели девушку в одном из видеороликов Соколовского, а недавно и вовсе предположили, что в будущем году певец, возможно, снова свяжет себя узами брака. Это произошло после опубликования им в социальной сети нового поста из ювелирного магазина известного бренда, специализирующегося на изготовлении обручальных колец.

Сам же Соколовский недавно написал : «В последнее время со мной происходит стооолько хорошего, что я, если честно, в шоке) Не понимаю, за что) Оно, конечно же, чередуется и с плохим, но когда ты расцениваешь это плохое, как точку роста для себя, то оно перестаёт быть только плохим. Сейчас в моем сердце очень много любви, и в душе играет музыка! Надеюсь, иногда вы тоже испытываете что-то подобное…». (орфография и пунктуация автора полностью сохранены).



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:17

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вячеслав Зайцев посетовал на финансовый кризис
Клавиатура Google Gboard поддерживает 500 языков
Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей купила в
Дарья Мороз вместе с дочерью занялась ремонтом в
Мария Порошина продолжает хранить тайну об отце
В Шотландии замечено Лох-несское чудовище с 1,2
Роман Капаклы после победы в конкурсе «Человек
Уфологи заявили, что над Санкт-Петербургом
Бывшая девушка Гуфа Яна намерена прийти в «Дом-2»
Анастасия Волочкова объявила о рождении ещё
"Снесло голову": Никита Михалков рассказал о
Uber обновил электрический велосипед Jump
Жена звезды «Дома-2» Николая Должанского
Кинокритики назвали лучшие российские сериалы года
Жизнь Влада Соколовского полностью изменилась
Mahindra объявила о дебюте кроссовера Inferno и
Свадьба Майи Донцовой и Алексея Купина переносится
Игорь Николаев поздравил с новосельем дочь поэта
Лолите Милявской предъявили долг по коммунальным
В Москве двое мужчин украли из метро букву «М»
Квартира победителя конкурса «Человек года 2018»
Беременная Виктория Лопырева призналась, что ей
Спортивный электрокар Qiantu будут выпускать в США
Ученые объяснили эффект "иллюзии контроля"
Комик обнажился ради пародии на снимок Дженнифер
Наталья Штурм не одобрила критику Владимира
Андрей Малахов "обалдел" от тайного смысла в
На Марсе обнаружена гигантская древняя пирамида
Юлианна Караулова призналась, что всегда
Стало известно об измене Ольги Бузовой
Просмотреть все новости