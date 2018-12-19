Жизнь Влада Соколовского полностью изменилась после развода с Ритой Дакотой

Сам же Соколовский недавно написал : «В последнее время со мной происходит стооолько хорошего, что я, если честно, в шоке) Не понимаю, за что) Оно, конечно же, чередуется и с плохим, но когда ты расцениваешь это плохое, как точку роста для себя, то оно перестаёт быть только плохим. Сейчас в моем сердце очень много любви, и в душе играет музыка! Надеюсь, иногда вы тоже испытываете что-то подобное…». (орфография и пунктуация автора полностью сохранены).

Развод Влада Соколовского и Риты Дакоты для многих был неожиданным. Фанаты долгое время следили за дружескими отношениями участников «звёздного» проекта, постепенно переросших в, казалось бы, крепкий брак. Рассказанные Дакотой подробности супружеских измен Влада вызвали потоки негативных комментариев в его адрес.Тем не менее, и после шумного развода фанаты продолжили следить за жизнью и творчеством Соколовского. Многие отмечают, он стал гораздо более закрытым в плане освещения подробностей личной жизни. Даже о его романтических отношениях с моделью Натальей Сульяновой журналистам удалось узнать едва ли не случайно. До сих пор певец не подтвердил роман с эффектной брюнеткой и даже не опубликовал ни одной совместной фотографии.Но фанаты всё же рассмотрели девушку в одном из видеороликов Соколовского, а недавно и вовсе предположили, что в будущем году певец, возможно, снова свяжет себя узами брака. Это произошло после опубликования им в социальной сети нового поста из ювелирного магазина известного бренда, специализирующегося на изготовлении обручальных колец.