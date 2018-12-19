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Свадьба Майи Донцовой и Алексея Купина переносится

Майя Донцова сорвала свою свадьбу.

Не секрет, что на протяжении нескольких недель Майя отсутствует в Периметре. По словам самой Донцовой, врачи обнаружили у нее серьезные проблемы со здоровьем, и именно поэтому ей пришлось неделю провести в больнице.

Свадьба Майи Донцовой и Алексея Купина переносится

На сегодняшний день девушку уже выписали, однако Майя не спешит возвращаться на Поляну и находится дома, где продолжает свое лечение и придерживается рекомендованного постельного режима.

Нужно сказать, что новость о том, что Донцова попала в больницу, очень взволновала ее поклонников, которые буквально считали дни к тому моменту, когда Майя и Алексей Купин произнесут свои клятвы. И вот несколько часов назад выяснилось, что фанаты парочки не напрасно переживали.

Майя сообщила телезрителям «Дома-2», что ее свадьба переносится из-за серьезных проблем со здоровьем. Только вот некоторые поклонники реалити-шоу уверены, что на самом деле у Донцовой все хорошо и никаких проблем со здоровьем у нее не было и нет.

Свадьба Майи Донцовой и Алексея Купина переносится

По мнению зрителей, свадьба переносится только из-за того, что Алексею и Майе так и не удалось уговорить руководство проекта оплатить им торжество. А так как у самой Донцовой и Купина нет таких денег, они решили придумать какую-то причину, из-за которой бракосочетание откладывается на неопределенный период.

К слову, в социальных сетях появилась информация, что парочка примет участие в конкурсе «Свадьба на миллион», главный приз которого организаторы «Дома-2» пообещали отдать Купину и Донцовой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:06

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