Uber обновил электрический велосипед Jump





В начале 2018 года в городе Сан-Франциско стартовал сервис по прокату брендовых электрических велосипедов Uber, имеющих ярко-красный цвет и логотип Jump. За этот год двухколесная машина появилась в более чем 10 городах.Обновленная версия модели Jump оснащена креплением для мобильного телефона. Это облегчит пользование навигатором, так как не требует использования рук. Также разработчики переместили панель в удобное место - под руль. Панель позволяет перевести велосипед в режим ожидания, а еще сдать его в ремонт. Теперь для того, чтобы разблокировать Jump, больше не нужно вводить PIN-код, необходимо просто отсканировать QR-код.С точки зрения потребительского сервиса главным изменением в новой модели стала съемная аккумуляторная батарея. Теперь в случае разрядки батареи велосипед больше не нужно отвозить на склад для подзарядки. Достаточно предоставить аккумулятор работникам сервиса.Еще одним немаловажным изменением является замена замка с U-образной дужкой на замок с тросиком. Данное новшество значительно упростит парковку средства, а также благодаря тому, что тросик скрывается в кожух, увеличивается свободное место на транспорте.Приятной новинкой также стало появление системы для проведения самостоятельной диагностики на наиболее популярные неполадки.