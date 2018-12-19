В Москве двое мужчин украли из метро букву «М»





Инцидент случился минувшей ночью. Двое мужчин по неизвестным причинам заинтересовались буквой «М», которая находилась на крыше вестибюля станции столичного метрополитена «Улица 1905 года». Они выдрали символ метро вместе со светодиодным кабелем, при этом была повреждена опора и корпус конструкции.Установить личности нарушителей помогла система видеонаблюдений «Безопасный город». Сумма причиненного ущерба оценивается на уровне 45 тысяч рублей.