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В Москве двое мужчин украли из метро букву «М»

В Москве двое мужчин украли из метро букву «М», за что задержанным грозит до трех лет лишения свободы. Как заявили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене, в связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ ("Вандализм").

В Москве двое мужчин украли из метро букву «М»

Инцидент случился минувшей ночью. Двое мужчин по неизвестным причинам заинтересовались буквой «М», которая находилась на крыше вестибюля станции столичного метрополитена «Улица 1905 года». Они выдрали символ метро вместе со светодиодным кабелем, при этом была повреждена опора и корпус конструкции.

Установить личности нарушителей помогла система видеонаблюдений «Безопасный город». Сумма причиненного ущерба оценивается на уровне 45 тысяч рублей.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:48

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