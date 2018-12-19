Квартира победителя конкурса «Человек года 2018» Романа Капаклы находится не в центре Москвы





На прошлых выходных Роману присудили почетное звание «Человека года 2018», несмотря на то, что на протяжении нескольких месяцев победу пророчили его сопернице Алена Савкиной (Рапунцель-младшей).Выяснилось, что пока Капаклы еще не получил ключи от выигранной московской недвижимости, однако стало известно, где именно будут делать ремонт, а после и жить будущие супруги.Оказывается, что в этом году руководство реалити-шоу «Дом-2» решило не экономить на квадратных метрах, и в отличие от других победителей конкурса «Человек года» Роману и Марине достанется недвижимость, расположенная в Москве, а не в Подмосковье.По словам организаторов телепроекта, квартира победителя конкурса «Человек года 2018» находится не в самом центре столицы, но все же в Москве. Больше информации о выигранной Романом жилплощади журналистам пока не удалось выяснить.Впрочем, Африкантова и Капаклы уже начали активно говорить о том, как они хотят обустроить квартиру. К слову, на данный момент по поводу конкурса «Человек года» продолжают высказываться не только действующие участники «Дома-2», но и те, которые давным-давно отправились в свободное плаванье.По словам некоторых домовцев, столичную недвижимость нужно было отдать беременной Рапунцель-младшей, которой предстоит в одиночку заниматься воспитанием малыша.