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Квартира победителя конкурса «Человек года 2018» Романа Капаклы находится не в центре Москвы

Стало известно, где получат Роман Капаклы и Марина Африкантова квартиру, которую выиграли в проектном конкурсе «Человек года 2018».

На прошлых выходных Роману присудили почетное звание «Человека года 2018», несмотря на то, что на протяжении нескольких месяцев победу пророчили его сопернице Алена Савкиной (Рапунцель-младшей).

Квартира победителя конкурса «Человек года 2018» Романа Капаклы находится не в центре Москвы

Выяснилось, что пока Капаклы еще не получил ключи от выигранной московской недвижимости, однако стало известно, где именно будут делать ремонт, а после и жить будущие супруги.

Оказывается, что в этом году руководство реалити-шоу «Дом-2» решило не экономить на квадратных метрах, и в отличие от других победителей конкурса «Человек года» Роману и Марине достанется недвижимость, расположенная в Москве, а не в Подмосковье.

По словам организаторов телепроекта, квартира победителя конкурса «Человек года 2018» находится не в самом центре столицы, но все же в Москве. Больше информации о выигранной Романом жилплощади журналистам пока не удалось выяснить.

Квартира победителя конкурса «Человек года 2018» Романа Капаклы находится не в центре Москвы

Впрочем, Африкантова и Капаклы уже начали активно говорить о том, как они хотят обустроить квартиру. К слову, на данный момент по поводу конкурса «Человек года» продолжают высказываться не только действующие участники «Дома-2», но и те, которые давным-давно отправились в свободное плаванье.

По словам некоторых домовцев, столичную недвижимость нужно было отдать беременной Рапунцель-младшей, которой предстоит в одиночку заниматься воспитанием малыша.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:40

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