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Mahindra объявила о дебюте кроссовера Inferno и показала первый рендер

Индийский производитель Mahindra объявил о дебюте кроссовера S201 Inferno и показал первый официальный рендер. Также фотошпионы сделали снимки новинки в камуфляже.

Mahindra объявила о дебюте кроссовера Inferno и показала первый рендер

Mahindra готовится к анонсу внедорожника S201 Inferno 20 декабря. В Сети появился официальный рендер кроссовера, его первые фото и технические характеристики. В качестве основы для машины был взят SsangYong Tivoli, но с некоторыми дизайнерскими улучшениями.

Кузов авто избавился от "плавника", получил новую оптику, решётку радиатора, бамперы и белый цвет. Ради налоговых льгот Inferno сделали меньше 4 м в длину. Усовершенствовала Mahindra и салон, добавив сенсорный экран и новую систему мультимедиа. Также кроссовер может похвастаться камерой для кругового обзора, круиз-контролем и продвинутой системой кондиционирования.

Покупатель S201 сможет выбрать из двух двигателей: "дизеля" на 1,5 л с отдачей 123 л. с. и турбированного на 1,2 л с 140 л. с. мощности. Продажи индийского внедорожника стартуют уже в январе 2019 года. Отметим, что SsangYong Tivoli на российском рынке провалился.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:10

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