Игорь Николаев поздравил с новосельем дочь поэта Роберта Рождественского

Роберт Рождественский в свое время написал множество песен для звезд российской эстрады. Большинство из них стали не просто популярными, превратившись в бессмертные хиты.На днях Игорь Николаев порадовал фанатов новой публикацией, где он поздравляет с новосельем фотографа Екатерину Рождественскую. Знаменитость отметил, что таких теплых и уютных вечеров давно не было. Под постом Игорь Николаев написал, что вечер получился "фантастическим" и поблагодарил Екатерину за возможность принять в нем участие.Кроме Игоря Николаева поздравить дочь знаменитого поэта пришла и Валерия. Певица также спела несколько песен. Музыкант рассказал, что наследница Роберта Рождественского живет в квартире только 4 месяца, но вещи из дома поэта, включая картины, мебель, предметы интерьера, словно излучают особенную энергию уюта и тепла.