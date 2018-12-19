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Лолите Милявской предъявили долг по коммунальным услугам на 260 000 рублей

Популярная российская исполнительница Лолита Милявская на странице в Instagram поделилась с подписчиками предновогодним «поздравлением» от коммунальщиков – письмом о задолженности на сумму 260 000 рублей за капремонт дома. Певица планирует к праздникам рассчитаться с долгами и обратиться в суд, так как не намерена платить за ремонт, планируемый в 2041 году.

Лолите Милявской предъявили долг по коммунальным услугам на 260 000 рублей

Лолита Милявская только разобралась с проблемами со здоровьем, планирует концерты и новогодние выступления, но вместо нужных дел снова должна обращаться в суд. Коммунальное предприятие в очередной раз напомнило ей о необходимости погасить задолженность, которую она принципиально не хочет платить.

Милявская мотивирует свой отказ тем, что до капитального ремонта дома нужно ещё дожить, планируют его в необозримом будущем, практически через двадцать лет. Кроме того, она провела нехитрые математические действия и подсчитала, за эти годы можно собрать на строительство нового дома, а не просто на ремонт. Поэтому и планирует обратиться в суд, а уж на чьей стороне окажется правда, покажет время.

Напомним, Милявская далеко не единственная звезда отечественного шоу-бизнеса, имеющая коммунальные задолженности. Не так давно судебные приставы объявили «охоту» на Земфиру, имеющую одиннадцать тысяч рублей задолженности за коммунальные услуги. Суд постановил выплатить эту сумму ещё два года назад, однако певица либо забывает это сделать, либо принципиально не платит.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:50

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