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Спортивный электрокар Qiantu будут выпускать в США

Китайский автоконцерн Qiantu Motors будет производить спортивный электрокар на заводе в США. Сборка начнётся в 2020 году совместно с партнёрской компанией Mullen Technologies.

Спортивный электрокар Qiantu будут выпускать в США

Китайский производитель Qiantu сообщил, что уже нашёл площадку в Калифорнии для выпуска будущего электрокара K50. Основанная в 2016 году компания объединила усилия с американским партнёром Mullen Technologies, что поможет адаптировать прототип к требованиям рынка США. В 2020 году владельцы завода планируют выпустить с конвейера первые машины нового поколения Qiantu.

Пробная партия китайского электрокупе производилась в провинции Цзянсу на заводе в городе Сучжоу. Так, в 2017 году автолюбители смогли увидеть, что собой представляет спорткар K50.

Будут ли существенные отличия американского Qiantu от оригинального, не сообщается. Первая версия получила два электрических двигателя мощностью 435 л. с. в совокупности. Крутящий момент равен 680 Нм.


За 4,6 секунды K50 разогнался до первой "сотни". До разряда батареи авто может проехать 380 километров. Наибольшая скорость Qiantu составляет 200 километров в час.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:30

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