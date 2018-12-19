Спортивный электрокар Qiantu будут выпускать в США





Китайский производитель Qiantu сообщил, что уже нашёл площадку в Калифорнии для выпуска будущего электрокара K50. Основанная в 2016 году компания объединила усилия с американским партнёром Mullen Technologies, что поможет адаптировать прототип к требованиям рынка США. В 2020 году владельцы завода планируют выпустить с конвейера первые машины нового поколения Qiantu.Пробная партия китайского электрокупе производилась в провинции Цзянсу на заводе в городе Сучжоу. Так, в 2017 году автолюбители смогли увидеть, что собой представляет спорткар K50.Будут ли существенные отличия американского Qiantu от оригинального, не сообщается. Первая версия получила два электрических двигателя мощностью 435 л. с. в совокупности. Крутящий момент равен 680 Нм.За 4,6 секунды K50 разогнался до первой "сотни". До разряда батареи авто может проехать 380 километров. Наибольшая скорость Qiantu составляет 200 километров в час.