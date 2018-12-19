АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Звезды, решившие завести экзотических питомцев
EUR 75.78 USD 66.75
Курс валют на 19.12.2018

Андрей Малахов "обалдел" от тайного смысла в словах Марии Шукшиной

Телеведущий Андрей Малахов в недавнем интервью признался, что «просто обалдел» от увиденного тайного смысла в словах Марии Шукшиной, ведущей войну с ним и его программой. По его словам, актриса просто хотела получить 15 миллионов рублей за участие в программе, ей этого не предложили, и она «взъелась» на Малахова и его формат.

Андрей Малахов "обалдел" от тайного смысла в словах Марии Шукшиной

Андрей Малахов недавно дал обширное интервью, в котором, в частности, была затронута тема «боевых действий» между ведущим и известной актрисой Марией Шукшиной. Малахов рассказал, проблемы начались после выступления в одном из эфиров программы Фрейи Зильбер, родившей ребёнка от сына Шукшиной Макара Касаткина. Девушка пожаловалась, что именитая семья отказывается платить ей алименты на малыша.

После первого выступления Фрейи в «Прямом эфире» Шукшина потребовала ДНК-тест, который дал положительный результат на отцовство Макара. После этого Зильбер снова появилась в студии и рассказала, она просит ежемесячно выплачивать алименты в размере двадцати тысяч рублей, а ей дают копейки.

Андрей Малахов "обалдел" от тайного смысла в словах Марии Шукшиной

Вот после этого, говорит Малахов, и началось основное противоборство. Шукшина подписалась под петицией закрытия программ Малахова, Борисова и Шепелева, как форматов, «порочащих честь достойных граждан страны». А в одном из интервью призналась, ей предлагали 15 миллионов за участие в шоу, но она отказалась.

Андрей Малахов "обалдел" от тайного смысла в словах Марии Шукшиной

Малахов признаётся, просто «обалдел» от озвученной суммы, таких денег не предлагали никому из участников программы. Предполагают, эти слова имеют тайный смысл – артистка назвала сумму, за которую бы выступила в эфире, но поскольку такого ей не предложили, решила пойти другим путём и «затеяла войну» с Малаховым и его программой.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жена звезды «Дома-2» Николая Должанского
Кинокритики назвали лучшие российские сериалы года
Жизнь Влада Соколовского полностью изменилась
Mahindra объявила о дебюте кроссовера Inferno и
Свадьба Майи Донцовой и Алексея Купина переносится
Игорь Николаев поздравил с новосельем дочь поэта
Лолите Милявской предъявили долг по коммунальным
В Москве двое мужчин украли из метро букву «М»
Квартира победителя конкурса «Человек года 2018»
Беременная Виктория Лопырева призналась, что ей
Спортивный электрокар Qiantu будут выпускать в США
Ученые объяснили эффект "иллюзии контроля"
Комик обнажился ради пародии на снимок Дженнифер
Наталья Штурм не одобрила критику Владимира
Андрей Малахов "обалдел" от тайного смысла в
На Марсе обнаружена гигантская древняя пирамида
Юлианна Караулова призналась, что всегда
Стало известно об измене Ольги Бузовой
Спустя 5 лет после комы Михаэль Шумахер стал
Виктория Боня заявила в интервью, что больше не
Принц Уильям не может простить отцу детские
Бывшая девушка Дмитрия Дмитренко Ксения наложила
Honor View 20 оснащен аккумулятором на 4000 мА•ч
Власти китайского города Ланфан запретили
Mazda увеличила ноябрьские продажи в России на 19%
Ясновидящая Галина Янко предрекла ухудшение
Ученые: Из-за глобального потепления на планете
Загадочные "глаза" в небе над Швецией вызвали
Ксения Бородина в Instagram рассказала, как ей
Двое из трех россиян ностальгируют по временам
Просмотреть все новости