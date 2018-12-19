Андрей Малахов "обалдел" от тайного смысла в словах Марии Шукшиной





Андрей Малахов недавно дал обширное интервью, в котором, в частности, была затронута тема «боевых действий» между ведущим и известной актрисой Марией Шукшиной. Малахов рассказал, проблемы начались после выступления в одном из эфиров программы Фрейи Зильбер, родившей ребёнка от сына Шукшиной Макара Касаткина. Девушка пожаловалась, что именитая семья отказывается платить ей алименты на малыша.После первого выступления Фрейи в «Прямом эфире» Шукшина потребовала ДНК-тест, который дал положительный результат на отцовство Макара. После этого Зильбер снова появилась в студии и рассказала, она просит ежемесячно выплачивать алименты в размере двадцати тысяч рублей, а ей дают копейки.Вот после этого, говорит Малахов, и началось основное противоборство. Шукшина подписалась под петицией закрытия программ Малахова, Борисова и Шепелева, как форматов, «порочащих честь достойных граждан страны». А в одном из интервью призналась, ей предлагали 15 миллионов за участие в шоу, но она отказалась.Малахов признаётся, просто «обалдел» от озвученной суммы, таких денег не предлагали никому из участников программы. Предполагают, эти слова имеют тайный смысл – артистка назвала сумму, за которую бы выступила в эфире, но поскольку такого ей не предложили, решила пойти другим путём и «затеяла войну» с Малаховым и его программой.