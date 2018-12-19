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Виктория Боня заявила в интервью, что больше не хочет отношений с иностранцами

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Виктория Боня то и дело заводит романы с бизнесменами.

Надо отметить, что все эти бизнесмены являются иностранцами.

Виктория Боня заявила в интервью, что больше не хочет отношений с иностранцами

Но накануне знаменитость рассказала, что уже хочет отношений с обыкновенным россиянином. Вика говорит, что с иностранцами больше отношения заводить не желает.

Все помнят, что в числе возлюбленных Бони были миллионеры Алекс Смерфит и Пьер Андюран. А совсем недавно Виктория была замечена с бизнесменом из США Алленом Джеффри Бейером. А после него девушку видели с итальянцем, блогером и дизайнером Марко Ферреро.

Виктория Боня заявила в интервью, что больше не хочет отношений с иностранцами

Но всё же бывшая участница реалити-шоу признается, что с женихами "из-за бугра" встречаться больше не желает. Всё это красавица рассказала известному блогеру Денчику (Денису Куренкову). Сам Денчик опубликовал у себя в Instagram этот разговор.

Виктория Боня заявила в интервью, что больше не хочет отношений с иностранцами

Денис ответил, что удивлен этому, ведь Вика привыкла ни в чём себе не отказывать. Боня на это сказала, что и сама в состоянии заработать, а простой русский мужик ей нужен для души.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:32

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