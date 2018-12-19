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Спустя 5 лет после комы Михаэль Шумахер стал поправляться

Спустя 5 лет после комы получивший травму мозга Михаэль Шумахер стал поправляться. Гонщик живёт дома, может вставать с постели и самостоятельно дышать.

Спустя 5 лет после комы Михаэль Шумахер стал поправляться

Близкие Михаэля Шумахера сообщили, что спустя пять лет тяжёлой болезни и искусственной комы его здоровье значительно улучшилось. 7-кратного чемпиона автогонок "Формулы-1" перевели на домашнее лечение, разрешили вставать с кровати и отключили от аппарата искусственного дыхания. Тем не менее, родным спортсмена всё ещё приходится тратить на медицинские услуги около 50 тыс. фунтов стерлингов еженедельно.

Пребывает гонщик в Швейцарии, где за ним смотрит супруга и семья. Последние не теряют надежды, что со временем Шумахер сам начнёт есть и разговаривать. Напомним, что во время катания на лыжах в Альпах спортсмен съехал с трассы и на большой скорости врезался в скалу.

Шлем Шумахера раскололся, мозг получил значительные повреждения. Врачам удалось ввести пациента в кому, однако ещё 5 лет он находился на пороге смерти.

Спустя 5 лет после комы Михаэль Шумахер стал поправляться

Чтобы позволить себе две операции на мозге и дальнейшую реабилитацию, обеспеченная семья пошла на финансовые лишения. Отметим, что 3 января Шумахер отметит 50-летний юбилей. Его сын пошёл по стопам титулованного отца, также став автогонщиком.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:34

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